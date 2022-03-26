Оккупанты хотят активизировать в Киеве деятельность ДРГ для дестабилизации обстановки, отражение наступления войск РФ продолжается — Генштаб 26 марта, 07:29 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий занимает позицию в Ирпене, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты пытаются активизировать в Киеве деятельность диверсионно-разведывательных групп, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку, нарушить систему государственного и военного управления.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро субботы, 26 марта.

Война России против Украины — последние новости

Такие планы РФ там объясняют неспособностью быстро восполнить потери, осуществить перегруппировку и применение войск, чтобы поддерживать необходимый темп ведения боевых действий и достижение конечной цели войны.

Видео дня

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления оккупантов, нанося огневые поражения и удерживая оборонные рубежи.

Также враг осуществил развертывание практически всех подразделений Росгвардии, которые дислоцировались в оккупированном Крыму и в отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Так хотят подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Бердянска и отдельных районах блокадного Мариуполя.

На Донецком и Луганском направлениях группировка Объединенных сил отразила все вражеские атаки и нанесла существенные потери военным РФ.

Оккупанты пытаются восстановить боеспособность своих подразделений, пополнить боеприпасы и горюче-смазочные материалы, чтобы подготовиться к возобновлению наступательных действий. Комплектуя подразделения, из-за отсутствия квалифицированных кадров РФ пополняет их личным составом с низкими моральными качествами и склонными к злоупотреблению наркотиками и алкоголем военными, рассказали в Генштабе.

Кроме этого, техника, поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, — в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.

Как рассказали в Генштабе, есть тенденция резкого снижения количества российских контрактников по сравнению со срочной службой. Там считают, что в ближайшие недели проблема комплектования войск РФ качественным персоналом может обостриться. Также в России может оказаться проблемной призывная кампания 2022 года, которая начнется в апреле. Причина – высокие санитарные потери и привлечение срочников.