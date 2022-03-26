Помогали корректировщики. Российские оккупанты обстреляли военную часть Житомира 26 марта, 06:11 Цей матеріал також доступний українською Войска оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Житомир попала вражеская ракета, достигнув военной цели, из-за двух наводчиков, их задержали.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.



По словам городского головы, у задержанных изъяли фото объекта, по которому ударили оккупанты.

«Ракета попала по цели. Слава богу, более-менее все хорошо. Сразу после ракетного удара поймали двух человек, у которых были фотографии объекта со всех сторон. Осторожно, Смотрите, кто вокруг вас. Ситуация такова, что очень много людей, давно подброшенных в город, ждут этот «русский мир», — сказал мэр города.

Видео дня

Ранее НВ сообщал, что в селе Кирданы Житомирской области 24 марта около 9:00 в результате ракетных ударов российских оккупантов было повреждено здание лицея, котельную и дом культуры.



