Оккупанты развертывают подразделения Росгвардии для подавления протестов в захваченных украинских городах — Генштаб ВСУ

26 марта, 08:34
Цей матеріал також доступний українською
Украинцы массово выходят на протесты в захваченных оккупантами городах (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashenko/Telegram)

Украинцы массово выходят на протесты в захваченных оккупантами городах (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashenko/Telegram)

Российские оккупанты начали разворачивать дополнительные подразделения Росгвардии для подавления протестов в захваченных украинских городах.

Война России против Украины — последние новости

Как сообщили в Генштабе ВСУ, разворачиваются те подразделения, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Видео дня

Протесты планируют подавить в Херсоне, Геническе, Бердянске и отдельных районах Мариуполя.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/280871150892637

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

Читайте также:
Россия готовит «большой террор» в Херсоне: «Даже если придется депортировать полгорода» — Times

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Читайте также:
В Мелитополе оккупанты планируют организовать проплаченный митинг в поддержку «российских властей». За измену Родине предлагают 1200 рублей

Жители захваченных Россией украинских городов в Запорожской и Херсонской областях систематически выходят на митинги против оккупантов.

За свои города стоят в Херсоне, Новой Каховке, Каховке, Геническе, Новоалексеевке, Бердянске и Мелитополе.

Редактор: Татьяна Габедава

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Херсон Протесты Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ