Оккупанты развертывают подразделения Росгвардии для подавления протестов в захваченных украинских городах — Генштаб ВСУ 26 марта, 08:34 Цей матеріал також доступний українською Украинцы массово выходят на протесты в захваченных оккупантами городах (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashenko/Telegram)

Российские оккупанты начали разворачивать дополнительные подразделения Росгвардии для подавления протестов в захваченных украинских городах.

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Как сообщили в Генштабе ВСУ, разворачиваются те подразделения, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

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Протесты планируют подавить в Херсоне, Геническе, Бердянске и отдельных районах Мариуполя.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Жители захваченных Россией украинских городов в Запорожской и Херсонской областях систематически выходят на митинги против оккупантов.

За свои города стоят в Херсоне, Новой Каховке, Каховке, Геническе, Новоалексеевке, Бердянске и Мелитополе.