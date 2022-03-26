Путин не должен остаться у власти — Байден 26 марта, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, заявил, что российский диктатор Владимир Путин, который цинично лжет о целях своей полномасштабной войны против Украины, не должен остаться у власти.

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Обновлено в 22:15. По словам представителя Белого дома, Байден имел в виду, что Путину нельзя позволить «обладать властью над соседями или регионом», а о смене режима в России речь не шла, пишет CNN. Также в Белом доме заявили, что этих слов не было в тексте выступления Байдена.

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Глава Белого дома подчеркнул, что утверждения Путина о «денацификации» — циничная ложь, а президент Украины Владимир Зеленский был избран демократическим путем.

«Он [Зеленский] еврей, семья его отца была убита во время устроенного нацистами Холокоста, а Путин имеет наглость — как и все диктаторы до него — верить, что сила породит право».



Байден также обратился к народу Украины, заявил, что украинский народ борется за свою нацию и основополагающие демократические принципы, «объединяющие всех свободных людей».

«Мое послание народу Украины — послание, которое я передал сегодня министру иностранных дел и министру обороны Украины… Мы с вами. И точка», — сказал он.

В конце речи Байден заявил, что российский диктатор не должен оставаться у власти: «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти».

Ранее американский президент называл Путина военным преступником, головорезом и диктатором-убийцей.

Телеканал CNN отмечает: до этого в Вашингтоне заявляли, что свержение Путина не является их целью, а «российский народ сам должен решать, кто его возглавит».