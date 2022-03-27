США примут 100 тысяч украинских беженцев — Байден 27 марта, 05:28 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США примут 100 тысяч украинских беженцев, выехавших из страны из-за вторжения России. Об этом заявил американский президент Джо Байден 26 марта.

Он подчеркнул, что помощь украинским беженцам - коллективное дело. «Все мировые демократии обязаны помочь. И народ Украины может рассчитывать на то, что Соединенные Штаты исполнят свой долг», — заверил Байден и сообщил, что США примут 100 тысяч беженцев.



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Американский президент 26 марта приехал в Польшу на фоне военной агрессии России в Украине. В Варшаве он выступил с обращением, в котором отметил, что российский диктатор бросил вызов международному порядку, установленному после окончания Второй мировой войны.



Кроме того, Байден встретился с украинскими беженцами и назвал Владимира Путина мясником. Президент США также сказал, что Украина никогда не будет победой для России .

