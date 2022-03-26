В Северодонецке оккупанты РФ прицельно обстреливают продуктовые склады, но гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет — глава ОВА
Оккупанты продолжают обстреливать города Луганской области (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
В Северодонецке Луганской области российские оккупанты прицельно обстреливают продуктовые склады. Они знают их расположение и наполненность.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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По его словам, за неделю случилось несколько таких атак со стороны РФ, в том числе вечером 25 марта. Пострадавших нет.
«Уверен, без корректировщика огня не обошлось. Еще один признак "русского мира" – оставить мирных жителей без еды. Это они называют «спецоперацией», — написал Гайдай в Telegram.
Он подчеркнул, что гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет, продолжается развозка продуктов и всего необходимого по подвалам и бомбоубежищам. Помогают с этим патрульные полицейские и спасатели.