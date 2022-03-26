В Северодонецке оккупанты РФ прицельно обстреливают продуктовые склады, но гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет — глава ОВА

26 марта, 08:58
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Оккупанты продолжают обстреливать города Луганской области (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты продолжают обстреливать города Луганской области (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты прицельно обстреливают продуктовые склады. Они знают их расположение и наполненность.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, за  неделю случилось несколько таких атак со стороны РФ, в том числе вечером 25 марта. Пострадавших нет.

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«Уверен, без корректировщика огня не обошлось. Еще один признак "русского мира" – оставить мирных жителей без еды. Это они называют «спецоперацией», — написал Гайдай в Telegram.

Он подчеркнул, что гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет, продолжается развозка продуктов и всего необходимого по подвалам и бомбоубежищам. Помогают с этим патрульные полицейские и спасатели.

В течение 25 марта в Луганской и Донецкой областях ВСУ отбили девять атак врага. Украинские военные уничтожили восемь танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Всего оккупанты потеряли до 170 человек.
В течение суток российские военные обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Золотое, Щедрищево. В результате попадания снарядов повреждены 10 жилых домов — четыре многоэтажки и шесть частных. Из-под завалов эвакуировали семь человек, еще трое погибли, сообщил Гайдай.
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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