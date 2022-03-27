Не призывал свергнуть режим. В Белом доме отреагировали на слова Байдена о том, что Путин «не должен остаться у власти» 27 марта, 00:16 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Slawomir Kaminski /Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

В Белом доме заявили, что слова президента США Джо Байдена о российском диктаторе Владимире Путине не были призывом к свержению режима. Об этом сообщает Reuters.

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Во время выступления в Варшаве 26 марта Байден сказал, что «этот человек не может оставаться у власти».



Позже представитель Белого дома заявил, что американский президент не имел в виду смену режима в России:

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«Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить обладать властью над своими соседями или регионом».

Также в Белом доме сообщили, что этих слов не было в тексте выступления Байдена, пишет CNN.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков после выступления Байдена сказал, что глава Белого дома «является жертвой множества заблуждений», сообщает российское РБК.

«Что касается слов о том, кто должен, а кто не должен быть у власти в России, то это не вопрос для иностранцев — ни для президента США, ни для любого гражданина США. Это вопрос для граждан России», — утверждают в Кремле.

После полномасштабного вторжения России в Украину Джо Байден заявлял, что Путин является военным преступником, диктатором-убийцей и мясником. Во время визита в Польшу 26 марта он встретился с украинскими беженцами.