Некоторые российские оккупанты саботируют приказы командования — Минобороны 26 марта, 18:18 Цей матеріал також доступний українською Украинский защитник в Киеве 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

Спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что некоторые российские оккупанты в Украине сдаются в плен или саботируют приказы командования.

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«У противника огромные проблемы логистического обеспечения. Есть неединичные случаи, когда они бросают технику, где просто закончилось топливо. Также есть примеры, когда российские военные массово сдаются в плен. Есть подтвержденные случаи, когда, саботируя приказы российского командования, российские военные пытаются неприцельно выстрелять в сторону наших населенных пунктов весь боекомплект, чтобы поставить руководство перед фактом: мол, у нас нет оружия, топлива, пожалуйста, забирайте нас отсюда», — рассказал он.



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Мотузяник также прокомментировал информацию о том, что Россия решила сосредоточить основные усилия на попытке захватить Донецкую и Луганскую области Украины:

«В связи с тем, что Россия понесла огромные потери в живой силе и технике, учитывая, что так называемый блицкриг фактически провалился, [российское] руководство пытается внести коррективы… Мы пока не исключаем попыток и подготовки к захвату или окружению самых важных административных городов Украины».

По данным Генштаба ВСУ, за 30 дней полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 16 400 человек личного состава, 575 танков, 117 самолетов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что после месяца тяжелых потерь Россия решила сосредоточиться на попытке захватить восток Украины.