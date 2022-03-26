Украина никогда не будет победой для России — Байден 26 марта, 21:19 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Reuters / EVELYN HOCKSTEIN)

Президент США Джо Байден в Варшаве заявил, что Украина никогда не будет победой для России, поскольку российскому диктатору Владимиру Путину не удастся уничтожить любовь украинцев к свободе.

«Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит их волю к свободе. Украина никогда не будет победой для России, потому что свободные люди отказались жить в мире безнадежности и темноты. У нас будет другое, более светлое будущее, основывающееся на демократии и принципах надежды и свободы, порядочности и достоинства, свободы и возможностей», — сказал Байден.

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По словам Байдена, украинский народ показывает, что «сила многих больше, чем воля любого диктатора».

«Без всякого сомнения, эта война уже стала стратегическим провалом России. Я сам потерял ребенка, я знаю, что нет никакого утешения для людей, которые потеряли семьи. Но он, Путин, думал, что украинцы сдадутся и не будут бороться. Вместо этого российские силы встретились с преградами, храбрым и жестким украинским сопротивлением», — подчеркнул Байден.