Жители Славутича вышли на проукраинский митинг. Российские военные открыли огонь в воздух и захватили больницу — ОВА
Жители Славутича вышли на проукраинский митинг (Фото:Славутицкий городской совет/Facebook)
Российские оккупанты в субботу, 26 марта, вторглись в Славутич Киевской области и захватили городскую больницу. Жители города вышли на проукраинский митинг.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
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По его словам, военные РФ открыли огонь в воздух и бросают светошумовые гранаты в толпу.
В это время жители Славутич собрались на главной площади города. Они вышли на акцию с национальной символикой, развернули большой сине-желтый флаг и скандируют «Славутич — это Украина», «Слава Украине».
«Но жители не расходятся, наоборот их становится больше. Люди начали движение в сторону больницы, захваченной орками», — заявил Павлюк.
Безоружные горожане призывают оккупантов отступить, скандируя «Домой!».
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Также оккупанты похитили мэра Славутича Юрия Фомичева, но городской совет в полном составе продолжает работу.
24 марта российские войска пытались взять штурмом Славутич — город-спутник Чернобыльской АЭС. На следующий день в МВД Украины сообщили, что город де-факто заблокирован российскими оккупантами. Из-за работы снайперов передвижение Славутичем запретили.