Жители Славутича вышли на проукраинский митинг. Российские военные открыли огонь в воздух и захватили больницу — ОВА 26 марта, 10:55 Цей матеріал також доступний українською Жители Славутича вышли на проукраинский митинг (Фото:Славутицкий городской совет/Facebook)

Российские оккупанты в субботу, 26 марта, вторглись в Славутич Киевской области и захватили городскую больницу. Жители города вышли на проукраинский митинг.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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По его словам, военные РФ открыли огонь в воздух и бросают светошумовые гранаты в толпу.

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В это время жители Славутич собрались на главной площади города. Они вышли на акцию с национальной символикой, развернули большой сине-желтый флаг и скандируют «Славутич — это Украина», «Слава Украине».

«Но жители не расходятся, наоборот их становится больше. Люди начали движение в сторону больницы, захваченной орками», — заявил Павлюк.

Безоружные горожане призывают оккупантов отступить, скандируя «Домой!».



Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.



Также оккупанты похитили мэра Славутича Юрия Фомичева, но городской совет в полном составе продолжает работу.

24 марта российские войска пытались взять штурмом Славутич — город-спутник Чернобыльской АЭС. На следующий день в МВД Украины сообщили, что город де-факто заблокирован российскими оккупантами. Из-за работы снайперов передвижение Славутичем запретили.