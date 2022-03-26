В России могут начать набирать срочников для участия в войне против Украины, доля контрактников снизилась — Арестович 26 марта, 14:52 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Мариуполе (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вскоре в России могут начать набирать срочников, чтобы потом отправить их воевать против Украины.



Об этом он сказал во время брифинга в субботу, 26 марта.

Война России против Украины — последние новости

Призывная кампания в РФ начинается 1 апреля. По словам Арестовича, сейчас украинская разведка фиксирует резкое снижение доли контрактников в вооруженных силах России, «поэтому можем ожидать, что они отправят на передовую срочников».

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«Мамы России, подумайте, нужно вам это или нет, сохраните своих сыновей, им не за что погибать в Украине. Эта война не нужна российскому народу, она нужна только путинскому режиму. Вот вам с путинским режимом в России и разбираться», — подчеркнул он.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что есть тенденция резкого снижения количества российских контрактников по отношению к срочной службе. Там считают, что в ближайшие недели проблема комплектования войска РФ качественным персоналом может обостриться. Также в России может стать проблемной призывная кампания. Причина — высокие санитарные потери и привлечение срочников, заявили в Генштабе.

Российский диктатор Владимир Путин и другие представители власти РФ неоднократно заявляли, что солдаты-срочники якобы не воюют в Украине. Однако СМИ обнародовали видео именно с российскими срочниками, попавшими в Украину в плен.



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