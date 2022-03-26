Благодаря санкциям рубль превратился в пепел — Байден 26 марта, 20:41 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Reuters / EVELYN HOCKSTEIN)

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Варшаве заявил, что благодаря экономическим санкциям, введенным странами Запада против России, рубль превратился в пепел.

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«Запад объединился в санкциях, чтобы ухудшить экономическую систему России. Импорт энергетики России запрещен, члены семей руководителей России под санкциями, более 400 компаний под санкциями. Олигархи, которые заработали огромные прибыли вследствие коррупции, они должны разделить теперь эту боль. Более 400 лиц и компаний покинули Россию, включая даже Макдоналдс», — сказал президент США.

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Байден подчеркнул, что «как следствие — рубль превратился в пепел».

Он отметил, что теперь за один доллар можно купить 200 рублей.

«Экономика России была одной из крупнейших в мире. Однако скоро она не будет входить даже в двадцатку первых», — подытожил Байден.