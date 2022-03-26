В Украине с 27 марта отменят красную зону карантина в пяти областях

26 марта, 16:21
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Акция протеста в поддержку Украины в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Акция протеста в поддержку Украины в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 27 марта отменить красную зону карантина в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областях.

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В своем Telegram-канале Немчинов также сообщил, что Министерство здравоохранения подготовит изменения в постановление Кабмина о карантине. Изменения коснутся «особенностей применения противоэпидемических мер на территории регионов в связи с введением с 24 февраля 2022 года военного положения».

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До начала полномасштабного вторжения России в Украину красная зона карантина действовала в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областях.

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В Украине действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

15 марта в Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что в Украине начали проводить мобилизацию военнообязанных, которые не входили в список резервистов первой очереди.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военное положение Карантин Коронавирус Олег Немчинов красная зона Covid-19

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