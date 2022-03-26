Оккупанты готовят фейковую «эвакуацию» из Бучи, людей хотят вывезти в Беларусь — горсовет 26 марта, 11:18 Цей матеріал також доступний українською В районе Бучи и Ирпеня под Киевом идут бои с оккупантами, там остаются люди (Фото:ICRC/Handout/Reuters)

В субботу, 26 марта, российские оккупанты готовятся провести фейковую «эвакуацию» населения из Бучи Киевской области.

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Об этом сообщил секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

По его словам, население планируют вывезти в Беларусь.

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«Оккупанты сегодня будут пытаться проводить фейковую „эвакуацию“ из Бучи в Беларусь! Никуда с ними не уезжайте, это небезопасно!» — написал Шаправский в своем Facebook.

На 26 марта официально согласованы десять гуманитарных коридоров для эвакуации населения на украинские территории, которые не захвачены российскими оккупантами. Бучи в списке нет.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.



С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

