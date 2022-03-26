Ударили по двум объектам. Стали известны подробности обстрела Львова российскими оккупантами
Дым над Львовом 26 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Мэр Львова Андрей Садовый и глава ОВА Максим Козицкий сообщили подробности российских ракетных обстрелов города.
Главное из брифинга в Медиа Центре Украина:
- произошло два попадания по объектам критической инфраструктуры — нефтебазе и заводу в жилых кварталах. По каждому из объектов нанесли по два удара, предварительно, пострадали пять человек, жертв нет. Пожары продолжают тушить;
- разрушения в результате ударов достаточно серьезные, ударной волной повреждены школа и детский сад, там выбиты стекла;
- до 25 лютого из Львова вывели объекты милитарной инфраструктуры, нынешние повреждения — это повреждения корпусов. Агрессор бьет по гражданским;
- по мнению Садового, Россия таким образом «передает привет» президенту США Джо Байдену, который 26 марта находится с визитом в Польше. Мэр заявил, что ракеты летели из оккупированного Россией Севастополя.
- чем быстрее Украина получит качественное оружие, систему ПВО, тем безопаснее будут украинские города и быстрее наступит победа Украины.
26 марта российские оккупанты нанесли по Львову несколько ракетных ударов. В ГСЧС сообщили, что около 16:30 начался пожар на территории промышленного объекта для хранилища топлива. В одной из школ возле места авиаудара выбило стекла.