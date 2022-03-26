Ударили по двум объектам. Стали известны подробности обстрела Львова российскими оккупантами 26 марта, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Дым над Львовом 26 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Мэр Львова Андрей Садовый и глава ОВА Максим Козицкий сообщили подробности российских ракетных обстрелов города.

Главное из брифинга в Медиа Центре Украина:



произошло два попадания по объектам критической инфраструктуры — нефтебазе и заводу в жилых кварталах. По каждому из объектов нанесли по два удара, предварительно, пострадали пять человек, жертв нет. Пожары продолжают тушить;

разрушения в результате ударов достаточно серьезные, ударной волной повреждены школа и детский сад, там выбиты стекла;

до 25 лютого из Львова вывели объекты милитарной инфраструктуры, нынешние повреждения — это повреждения корпусов. Агрессор бьет по гражданским;

по мнению Садового, Россия таким образом « передает привет» президенту США Джо Байдену, который 26 марта находится с визитом в Польше. Мэр заявил, что ракеты летели из оккупированного Россией Севастополя.

передает привет» президенту США Джо Байдену, который 26 марта находится с визитом в Польше. Мэр заявил, что ракеты летели из оккупированного Россией Севастополя. чем быстрее Украина получит качественное оружие, систему ПВО, тем безопаснее будут украинские города и быстрее наступит победа Украины.

Видео дня

26 марта российские оккупанты нанесли по Львову несколько ракетных ударов. В ГСЧС сообщили, что около 16:30 начался пожар на территории промышленного объекта для хранилища топлива. В одной из школ возле места авиаудара выбило стекла.