1% от танков и самолетов НАТО. Зеленский заявил, что Украина уже месяц ожидает поставку военной техники 26 марта, 23:27 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский обратился к странам НАТО ускорить передачу Украине военной техники и вооружения, необходимого для войны с оккупантами из России.

«1% от всех самолетов и танков НАТО. Мы не просили больше, и не попросим. Но мы ждем уже 31 день. Неужели вы ждете из-за запугиваний Москвы? Партнерам необходимо сделать это, так как это безопасность Европы. Именно об этом мы договаривались во время визита трех премьер-министров в Киев. Это было в середине марта», — заявил Зеленский.

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24 марта прошло заседание специального саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе. В повестке дня — военное вторжение России на территорию Украинского Государства. На этом заседании выступил президент Украины Владимир Зеленский, отметивший, что 1% оружия НАТО гарантирует 100% безопасности для всех.

