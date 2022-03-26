Готовили покушение. «Вагнеровцы» хотели убить Зеленского и Шмыгаля
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Боевики российской частной военной компании «Вагнер» хотели убить президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом в интервью CNN со ссылкой на украинскую разведку сообщил советник Министра обороны Украины Маркиян Лубкивский.
"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - заявил Лубкивский.
По его словам, украинская разведка отслеживала боевиков в Украине и за ее пределами, несколько ликвидировав наемников на своей территории.
"Все эти документы и необходимые доказательства будут представлены в Международный суд", — сказал он.