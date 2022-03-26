Готовили покушение. «Вагнеровцы» хотели убить Зеленского и Шмыгаля 26 марта, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Боевики российской частной военной компании «Вагнер» хотели убить президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.



Об этом в интервью CNN со ссылкой на украинскую разведку сообщил советник Министра обороны Украины Маркиян Лубкивский.



"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", - заявил Лубкивский.



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По его словам, украинская разведка отслеживала боевиков в Украине и за ее пределами, несколько ликвидировав наемников на своей территории.



"Все эти документы и необходимые доказательства будут представлены в Международный суд", — сказал он.

