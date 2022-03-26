Расконсервированная военная техника РФ непригодна к использованию, застрелился командир танкового полка — украинская разведка 26 марта, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Захваченный ВСУ российский танк (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

РФ часто сталкивается с проблемой невозможности применения техники после ее расконсервации. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются восстановить свои потери в войне против Украины за счет техники, снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ).

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«В настоящее время вражеская РВБ пытается „поставить в строй“ значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование», — говорится в сообщении.

В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из десяти расконсервированных танков только один находится в более или менее работоспособном состоянии. Остальные полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт российской техники, снятой с хранения, фактически сорваны, утверждают в разведке

Одновременно российские оккупанты создают места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя.

Кроме того, по имеющейся информации, командир 13-ти танкового полка 4-й танковой дивизии РФ застрелился.

