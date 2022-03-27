В Дубно локализовали пожар на нефтебазе, эвакуация не нужна — ОВА 27 марта, 01:39 Цей матеріал також доступний українською Виталий Коваль (Фото:Виталий Коваль / Ровенская ОГА (ОВА) / Telegram)

Спасатели вечером 26 марта локализовали пожар на нефтебазе в городе Дубно Ровенской области, который возник в результате вражеского ракетного обстрела.

Об этом в обращении сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.



По его словам, химический и радиационный фон в норме, населению ничего не угрожает. «Не нужно эвакуировать ни детей, ни взрослых. Ситуация контролируемая», - рассказал Коваль.

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На месте сейчас работает 12 единиц техники и 65 спасателей.



26 марта в области дважды раздавалась воздушная тревога. Во время первой украинские защитники сбили российский дрон, во время второй ракеты оккупантов попали в нефтебазу в Дубно. 26 марта российские войска также нанесли удар по нефтебазе во Львове .

