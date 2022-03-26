Возле Луцка силы ПВО сбили вражеский беспилотник — глава ОВА

26 марта, 22:21
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Беспилотник Орлан-10 (фото иллюстративное) (Фото:ВВС)

Беспилотник Орлан-10 (фото иллюстративное) (Фото:ВВС)

Возле Луцка силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотный летательный аппарат. Не исключено, что это могла быть ракета.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

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«По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО был сбит БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется. Сообщим позже», — написал глава ОВА.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Беспилотник Луцк Война России против Украины

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