Возле Луцка силы ПВО сбили вражеский беспилотник — глава ОВА 26 марта, 22:21 Цей матеріал також доступний українською Беспилотник Орлан-10 (фото иллюстративное) (Фото:ВВС)

Возле Луцка силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотный летательный аппарат. Не исключено, что это могла быть ракета.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

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«По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО был сбит БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется. Сообщим позже», — написал глава ОВА.