Цареву сообщили о подозрении по двум статьям, ему грозит пожизненное заключение 26 марта, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Царева подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и коллаборационизме (Фото:Олег Царев/Facebook)

Приверженцу «русского мира» экс-нардепу Олегу Цареву сообщили о подозрении по двум статьям — посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, такое решение было принято за призывы Царева к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора и его вооруженных формирований, к сотрудничеству с государством-агрессором и его вооруженными формированиями.

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«Последствия за подобные преступления, безусловно, если компетентный суд согласится с позицией прокуроров, строгие — пожизненное заключение», — отметила Венедиктова.

В Нацполиции уточнили, что Цареву грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Олег Царев с 2014 находится в России, занимая откровенно враждебную антиукраинскую позицию.

В отношении него в 2014 году было начато уголовное производство в Украине за призывы к свержению конституционного строя Украины и покушение на ее территориальную целостность. Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности в июне 2014 года. В 2014—2015 годах называл себя «спикером парламента Новороссии».