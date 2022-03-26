РФ заявила о начале военных учений на спорных Курильских островах на фоне прекращения переговоров с Японией 26 марта, 13:48 Цей матеріал також доступний українською Курильские острова (Фото:REUTERS/Kyodo (POLITICS))

Россия проводит военные учения на спорных Курильских островах, на которые претендует Япония, через несколько дней после прекращения мирных переговоров между странами.

Об этом сообщает Reuters.

Восточный военный округ России заявил, что проводит военные учения на Курильских островах с привлечением более 3000 военнослужащих и сотен единиц военной техники.

Видео дня

Российские учения предполагают тренировки по отражению десантной войны, в том числе уничтожению оборонной авиации, перевозящей войска, и проверку навыков управления огнем противотанковых управляемых ракет.

«Помимо этого, подразделения войск ПВО проводят комплекс мер по обнаружению и уничтожению самолетов условного противника, которые будут совершать десантный штурм», — говорится в сообщении.

В сообщении не указывается, где именно на цепи островов, соединяющей российский полуостров Камчатка и северный главный остров Японии Хоккайдо, проходили учения. Японские СМИ сообщают, что они находились на территории, захваченной Советским Союзом в конце второй мировой войны, на которую претендует Токио.

Накануне Россия объявила о выходе из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отмене безвизовых поездок для японцев на южные Курильские острова.



В МИД РФ заявили, что в связи с японскими санкциями против России за войну против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.

Также российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Также блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

18 марта Япония решила ввести новые санкции против России из-за вторжения в Украину. В общей сложности под японские санкции за агрессию против Украины попали уже 76 россиян и 12 организаций. Япония резко отреагировала на выход России из переговоров.