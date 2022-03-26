Чернигов разнесен полностью, проще посчитать те дома, которые уцелели — мэр города 26 марта, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Чернигов после обстрелов (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Сейчас в Чернигове осталось меньше половины жителей, а город полностью разрушен оккупантами.

Об этом сообщил мэр города Чернигов Владислав Атрошенко во время брифинга в Медиа Центре Украина.

«Город разнесен полностью. Проще сосчитать те дома, которые еще уцелели. Убито более 200 мирных людей. Сейчас примерно в Чернигове находится 120−130 тысяч горожан (до войны население города было примерно 285−190 тысяч — ред.). Городская власть на месте, все работают, поддерживают наше войско. Никто город сдавать не собирается», — сказал мэр.

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Глава города также сообщил, что в настоящее время Чернигов в оперативном окружении, оккупанты сознательно уничтожили мост, соединявший город с киевским направлением.

«Город не имеет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Пешеходный мост под постоянными перекрестными обстрелами, перевозить грузы через него опасно, потому что он может упасть, а также могут погибнуть люди», — добавил Атрошенко.

Также мэр отметил, что местные власти планируют вывозить тяжелораненых, которых нельзя оперировать на месте. Сейчас речь идет о 44 людях, среди них и военные, и гражданские, среди которых трое детей.

Кроме того, в городе нет устойчивой электроэнергии, но воду развозят всеми доступными методами, и все, что можно отремонтировать, — ремонтируют.