Упростит ввоз в Украину. Каски и бронежилеты приравняли к гуманитарной помощи

27 марта, 01:04
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Бронежилеты будет проще завозить в Украину (Фото:REUTERS/Luisa Gonzalez)

Бронежилеты будет проще завозить в Украину (Фото:REUTERS/Luisa Gonzalez)

Глава МинТОТ Ирина Верещук заявила, что Кабинет министров приравнял каски и бронежилеты к гуманитарной помощи, что упростит их ввоз в Украину.

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«Результатом нашего сотрудничества с волонтерами стало постановление, согласно которому каски и бронежилеты приравнены к гуманитарной помощи, не требуют никаких разрешений, писем и прочее. Никакой бюрократии, только декларативный принцип. На таможенном переходе заполняем декларацию и везем каски и бронежилеты», — заявила министр.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Бронежилеты Гуманитарная помощь Каски Ирина Верещук Война России против Украины

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