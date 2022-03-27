Упростит ввоз в Украину. Каски и бронежилеты приравняли к гуманитарной помощи
Бронежилеты будет проще завозить в Украину (Фото:REUTERS/Luisa Gonzalez)
Глава МинТОТ Ирина Верещук заявила, что Кабинет министров приравнял каски и бронежилеты к гуманитарной помощи, что упростит их ввоз в Украину.
Война России против Украины — последние новости
«Результатом нашего сотрудничества с волонтерами стало постановление, согласно которому каски и бронежилеты приравнены к гуманитарной помощи, не требуют никаких разрешений, писем и прочее. Никакой бюрократии, только декларативный принцип. На таможенном переходе заполняем декларацию и везем каски и бронежилеты», — заявила министр.