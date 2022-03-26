В течение суток существенных изменений на фронте не произошло, появилась новая горячая точка — Арестович 26 марта, 15:15 Цей матеріал також доступний українською Советник главы офиса президента Алексей Арестович (Фото:Скриншот с видео/Офис Президента/Telegram)

Новой горячей точкой ведения боевых действий стал город Славутич Киевской области.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович на брифинге в субботу, 26 марта.

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«В течение суток существенных изменений в обстановке не произошло. Новая горячая точка — это город Славутич, жители которого оказывают героическое гражданское сопротивление захватчикам и сейчас в Славутиче проходит огромный митинг с украинскими флагами. Город-герой, город-ликвидатор, город работников Чернобыльской АЭС дает отпор российским захватчикам», — сказал Арестович.

Ранее сообщалось, что оккупанты похитили мэра Славутича Юрия Фомичева. Позже главу города отпустили, это подтвердил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. По его словам, мэр присоединился к акции горожан, а оккупанты покинули центр Славутича и стоят на окраинах города.

24 марта российские войска пытались взять штурмом Славутич — город-спутник Чернобыльской АЭС. На следующий день в МВД Украины сообщили, что город де-факто заблокирован российскими оккупантами. Из-за работы снайперов передвижение Славутичем запретили.