Ищут, «где живут фашисты». В Мелитополе российские военные начали «охоту» на несогласных с захватом города 26 марта, 09:31 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (иллюстративное фото) (Фото::REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области войска РФ начали «охоту» на тех, кто не хочет подчиняться оккупантам.



Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Там рассказали, что российская комендатура собирает глав ОСМД и предлагает сообщать о том, «где живут фашисты».

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« Под понятием „фашисты“ подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь — это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными», — заявили в Запорожской ОВА.

Также оккупанты продолжают угрожать журналистам, работающим на захваченных территориях области. От них требуют прекратить работать в пользу Украины и запугивают тюремным заключением по статье «Терроризм» УК РФ в случае продолжения деятельности изданий, сообщили в ОВА.

Согласно данным СБУ, оккупанты планируют провести в Мелитополе фейковый митинг в «поддержку российских властей». За это людям обещают 1200 рублей. В то же время жители захваченных Россией украинских городов в Запорожской и Херсонской областях регулярно выходят на митинги против оккупантов РФ.

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