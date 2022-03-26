Два ракетных удара. Российские оккупанты обстреляли Львов 26 марта, 17:52 Цей матеріал також доступний українською Дым над Львовом, 26 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Россия обстреляла город, и попросил жителей оставаться в укрытиях.

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Обновлено в 17:55. Максим Козицкий сообщил, что в пределах Львова было два ракетных удара, предварительно, пострадали пять человек:

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«Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, не подтвердилась».



Он призвал жителей города не выходить на улицы, ничего не фотографировать и не распространять информацию из анонимных Telegram-каналов.

Обновлено в 17:42. Садовый сообщил о возможности повторных обстрелов и попросил оставаться в укрытиях.

«Прилетело по Львову. Ждем информацию от военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о трех мощных взрывах возле Львова со стороны Кривчиц. По состоянию на 16:30 в городе объявлена воздушная тревога, жителей просят оставаться в укрытиях и не сообщать о местах попадания.