Сине-желтое море. В Лондоне десятки тысяч людей вышли на митинг в поддержку Украины — фоторепортаж 27 марта, 04:06 Цей матеріал також доступний українською Акция в Лондоне в поддержку Украины, 26 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

В центре Лондона 26 марта десятки тысяч людей вышли на митинг в поддержку Украины, сообщает The Guardian.

Война России против Украины — последние новости

Демонстранты прошли по городу с украинскими флагами, а место рекламы на экране на площади Пикадилли занял лозунг авторства Йоко Оно Imagine peace («Представьте себе мир»). Мэр города Садик Хан, организовавший акцию, заявил, что за последний месяц Украина пережила невообразимые боль и страдания, и что Лондон «стоит плечом к плечу» с нашей страной в самый темный час. К митингу также присоединились некоторые знаменитости, в частности, актрисы Хелен Миррен и Джули Уолтерс.



Видео дня

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Президент Владимир Зеленский в обращении 24 марта призвал жителей европейских стран выходить на улицы с украинской символикой, чтобы поддержать Украину и свободу. Он подчеркнул, что Россия начала войну против свободы как таковой:

«Война России — это не только война против Украины. Это значительно шире. Россия начала войну против свободы как таковой. На украинской земле для России только начало. Россия пытается победить свободу всех людей в Европе, всех людей в мире, пытается показать, что только грубая и жестокая сила имеет значение, что люди и все, что делает нас людьми, не имеют значения», — сказал глава государства по-английски.

