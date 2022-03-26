Россия нанесла удары по Лисичанску ракетой Точка-У и Градами — глава Луганской ОВА 26 марта, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Один из снарядов ракетного комплекса упал в Лисичанске (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В субботу, 26 марта, Россия нанесла удары по Лисичанску ракетой Точка-У и Градами.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, из-за обстрелов оккупантов была обесточена шахта, под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность.

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Сложная ситуация и в Северодонецке. Из-за обстрелов горит еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены станции скорой помощи, травмирована женщина.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

