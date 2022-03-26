В США считают, что Россия изменила приоритет по захвату Киева на Донбасс — Reuters
Уничтоженная техника оккупанта (Фото:Минобороны)
В США считают, что россия сменила приоритеты и теперь нацелена на захват Донбасса, а не Киева. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника по обороне США.
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Отмечается, что таким образом Россия хочет создать рычаги влияния на переговорах с Украиной и отрезать украинские силы к востоку от остальных.
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Чиновник сказал, что США наблюдают, как российские силы становятся агрессивнее на Донбассе.
" Они, безусловно, сделали это приоритетным в своем списке", - добавил он.
В то же время глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона сообщал, что украинские власти и вооруженные силы контролируют все крупные и ключевые города в Донецкой области.