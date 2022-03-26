Медведев назвал условия применения Россией ядерного оружия 26 марта, 09:52 Цей матеріал також доступний українською Медведев назвал четыре основания для России применить ядерное оружие (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool/Reuters)

Россия может применить ядерное оружие, если будет угроза ее безопасности, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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В интервью пропагандистским РИА Новости он заявил, что стратегический потенциал России был переведен в особый режим, «просто чтобы все понимали те угрозы, с которыми столкнутся другие государства, если попытаются повлиять на курс нашей страны».

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Медведев уточнил, что есть документы, в котором указаны четыре основания, при которых Москва может применить ядерное оружие.

«Первое — это когда по России нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения. Второй случай — иное применение ядерного оружия против РФ или ее союзников. Третий случай — это посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность наших ядерных сил сдерживания. И четвертый — это когда совершен акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой поставлено само существование этой страны, даже без применения ядерного оружия», — отметил он.

Медведев также утверждает, что переговоры остаются «самым лучшим и правильным путем».

«Другое дело, что не всегда эти переговоры достигают успеха, но нужно этим путем идти», — резюмировал он.

Накануне заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва может пойти на применение ядерного оружия в случае некой «провокации» НАТО.

Перед этим в Пентагоне предупреждали, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия никогда не выиграет ядерную войну.

27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

