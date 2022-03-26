Они не могут понять, что в этой стране митинги никто не организовывает — директор Херсонского драмтеатра после похищения военными РФ

26 марта, 05:04
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Александр Книга (Фото:Alexandr Kniga / Facebook)

Александр Книга (Фото:Alexandr Kniga / Facebook)

Автор: Елена Басараб

Директор Херсонского областного музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Александр Книга, которого на этом неделе похитили и несколько часов удерживали российские оккупанты, рассказал, что агрессоры высказались против митингов в поддержку Украины, которые проходят в Херсоне.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Он также рассказал, что утром, 23 марта, к его дому в Олешках подъехало девять автомобилей с вооруженными оккупантами, которые ворвались в его дом и начали обыск.

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В это время в доме, кроме Александра Книги, были его жена с детьми, и для всей семьи происходящее стало большим стрессом. Далее оккупанты отвезли Книгу в полицейский участок в Херсоне по причине «организации акций протеста».

На что Книга пытался убедить оккупантов, что в Украине их никто не организовывает, что в Херсоне акции протеста проходят во время каждой сессии местного совета, «потому что людям что-то не нравится». По его словам, они не могут этого понять.

Напомним, Александр Книга был схвачен российскими оккупантами 23 марта в Олешках. Его увезли в неизвестном направлении.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что похищение войсками РФ директора Херсонского областного драмтеатра Александра Книги является проявлением присущего им фашизма.

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Теги:   Митинг Херсон Война России против Украины

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