Первоначальные планы Москвы провалились. Россия сосредоточится на захвате востока Украины после месяца тяжелых потерь — Wall Street Journal 26 марта, 13:17 Цей матеріал також доступний українською Российские военные в оккупированном Докучаевске Донецкой области, Украина, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Россия заявила, что переориентирует свою так называемую операцию в Украине на восток, что меняет первоначальные планы РФ захватить Киев и большую часть страны. Переориентироваться Москву заставили большие потери и жесткое сопротивление украинцев, отмечает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, изменение доктрины произошло после того, как минобороны РФ объявило обновленные данные о количестве погибших в войне против Украины, более чем вдвое превышавшие предыдущие показатели. Также сигналом для Москвы стал визит президента США Джо Байдена в Польшу, подтвердивший дальнейшую поддержку Штатами Украины высокотехнологичным оружием, и встреча Байдена с американскими военными в Польше на следующий день после саммита НАТО.

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Война России против Украины — последние новости



Когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, она атаковала на нескольких фронтах. Российские войска пытались захватить Киев штурмом, который впрочем быстро остановился. Попытки взять Харьков тоже потерпели неудачу. Вышедшим из оккупированного украинского Крыма силам удалось завоевать некоторые позиции на юге и востоке страны, но даже там борьба была ожесточенной, отмечает WSJ. Россия также неделями обстреливает Мариуполь, но так и не смогла взять его под контроль.

В то же время украинские войска отбросили российские войска от Николаева и сдерживают усилия оккупантов по окружению Киева. Украинские военные ведут бои с россиянами в Херсоне — единственном областном центре, который удалось захватить противнику.

В пятницу, 25 марта, начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России Сергей Рудский объявил об изменении планов РФ. По его словам, Россия теперь прежде всего стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины, которые в РФ считают территорией искусственных марионеточных республик «ЛДНР», созданных и контролируемых Москвой.

«Наши силы и ресурсы будут сосредоточены на главной цели: полном освобождении Донбасса», — сказал Рудский.

Морской пехотинец в отставке и старший научный сотрудник отдела Foreign Policy Research Роб Ли считает, что Россия имела более амбициозные цели, но истощение сил и большее, чем ожидалось, сопротивление украинцев, сделали маловероятным то, что российские войска смогут взять или оцепить Киев или Одессу.

«Похоже, Россия ограничила свои цели», — считает эксперт.

Представители США 25 марта заявили, что наблюдают за изменением военной стратегии России. Решение российских военных сосредоточить свое сухопутное наступление на Донбассе является частью попытки обезопасить и расширить один из своих опорных пунктов внутри Украины, сказал высокопоставленный представитель Минобороны США. Американские чиновники отмечают, что Россия предположительно пытается обеспечить контроль над этим регионом до переговоров о прекращении боевых действий.

Ключевым элементом достижения целей, о которых Россия заявила 25 марта, является Мариуполь на побережье Азовского моря. Контроль над городом-портом даст России сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Мариуполь неделями подвергается интенсивным обстрелам и бомбежкам жилых районов, поскольку Москва пытается сломить сопротивление города. Борьба ведется за каждую улицу. Значительная часть территории вокруг города уже контролируется российскими войсками, пишет WSJ.

Западные чиновники полагают, что Россия приостанавливает свои операции вокруг Киева.

«Кажется, они совсем не хотят агрессивно или откровенно бороться за Киев. Они сосредоточены на Донбассе», — сказал высокопоставленный представитель Минобороны США. По его словам, Россия продолжает атаковать украинскую столицу с воздуха.

«Похоже, что они останавливаются на одном центре тяжести, учитывая неспособность достичь других целей», — сказал Майкл Кофман, эксперт по российской армии.

В то же время он подчеркнул, что «это не препятствует достижению этих целей на другом этапе войны».