Байден встретился с украинскими беженцами в Польше и назвал Путина мясником 26 марта, 17:38 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден с беженкой из Украины в Варшаве, Польша (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден встретился с украинскими беженцами в Варшаве, сообщает CNN.

Война России против Украины — последние новости

Женщина, с которой общался глава Белого дома, рассказала, что была вынуждена покинуть Украину вместе с дочерью, а ее муж и сын остались сражаться. Байден ответил, что «это страшно». Украинка также сказала, что украинские матери готовы задушить российского диктатора Владимира Путина голыми руками. Президент США назвал их храбрыми и попросил перевести для украинской девочки, что «хочет забрать ее домой».



Видео дня

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

После встречи с беженцами Байден сказал журналистам, что считает Путина «мясником».

«Это невероятно, невероятно. Я смотрю на этих маленьких детей. Просто хочу обнять, просто хочу сказать „спасибо“. Хочу сказать, это просто заставляет вас чертовски гордиться… Каждый ребенок сказал что-то вроде „помолитесь за моего папу, дедушку или брата, который сражается“. И я помню, каково это, когда у тебя кто-то находится в зоне боевых действий. Каждое утро ты встаешь и думаешь. И молишься, чтобы тебе не позвонили», — добавил президент США.

26 марта в Варшаве Украина и США провели диалог безопасности в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств.