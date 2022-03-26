Байден встретился с украинскими беженцами в Польше и назвал Путина мясником

26 марта, 17:38
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Джо Байден с беженкой из Украины в Варшаве, Польша (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден с беженкой из Украины в Варшаве, Польша (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден встретился с украинскими беженцами в Варшаве, сообщает CNN.

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Женщина, с которой общался глава Белого дома, рассказала, что была вынуждена покинуть Украину вместе с дочерью, а ее муж и сын остались сражаться. Байден ответил, что «это страшно». Украинка также сказала, что украинские матери готовы задушить российского диктатора Владимира Путина голыми руками. Президент США назвал их храбрыми и попросил перевести для украинской девочки, что «хочет забрать ее домой».

Видео дня
REUTERS/Evelyn Hockstein
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
REUTERS/Evelyn Hockstein
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
REUTERS/Evelyn Hockstein
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

После встречи с беженцами Байден сказал журналистам, что считает Путина «мясником».

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https://twitter.com/MonaSalama_/status/1507740015585107968

«Это невероятно, невероятно. Я смотрю на этих маленьких детей. Просто хочу обнять, просто хочу сказать „спасибо“. Хочу сказать, это просто заставляет вас чертовски гордиться… Каждый ребенок сказал что-то вроде помолитесь за моего папу, дедушку или брата, который сражается“. И я помню, каково это, когда у тебя кто-то находится в зоне боевых действий. Каждое утро ты встаешь и думаешь. И молишься, чтобы тебе не позвонили», — добавил президент США.

26 марта в Варшаве Украина и США провели диалог безопасности в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Владимир Путин Польша Джо Байден Украина-США Война России против Украины

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