Российские оккупанты захватили Славутич — мэр 26 марта, 21:30 Цей матеріал також доступний українською Жители Славутича на акции протеста 26 марта 2022 года (Фото:Славутицька міська рада / Facebook)

Мэр Славутича Киевской области Юрий Фомичев заявил, что российские оккупанты захватили город, сейчас идут переговоры о возможности эвакуации жителей по зеленым коридорам.

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В видеообращении Фомичев заявил, что три дня назад был получен ультиматум сдать город без боя, но военные и полиция решили отстаивать Славутич:

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«Силы были абсолютно неравны. Когда враг подошел к городу, начал обстреливать жилые кварталы, было принято решение не прикрываться мирными жителями, не входить в город».

В результате действий оккупантов, предварительно, погибли три человека.

Мэр напомнил, что 26 марта весь Славутич вышел на улицу с украинскими флагами. Он подчеркнул, что город остается украинским, под украинскими флагами и с украинскими властями.

Фомичев призвал не выходить за пределы города, потому что там могут быть мины, и сообщил, что комендантский час сейчас контролируют оккупанты. Он действует с 19:00 до 07:00.

Также, по словам мэра Славутича, сейчас российские оккупанты осматривают здания на наличие оружия. Он призвал жителей сохранять спокойствие и сообщил, что проверка может занять до 27 марта.

«Как только проверка объектов закончится, они должны выйти за пределы города. На выездах останутся блокпосты, дальше мы будем жить своей жизнью и пытаться решить все свои проблемы», — добавил он.

24 марта российские войска пытались взять штурмом Славутич — город-спутник Чернобыльской АЭС. На следующий день в МВД Украины сообщили, что город де-факто заблокирован российскими оккупантами.

26 марта оккупанты похитили Юрия Фомичева. Позже городского голову отпустили, он присоединился к проукраинской акции горожан, а оккупанты покинули центр Славутича и отошли на окраины города.