В метро Харькова открыли фестиваль классической музыки KharkivMusicFest-2022 27 марта, 05:35 Цей матеріал також доступний українською Концерт в метро Харькова (Фото:t.me/synegubov)

В Харькове в укрытии открыли фестиваль классической музыки KharkivMusicFest-2022. Перфоменс был открыт на платформе станции метро Исторический музей.

Война России против Украины - последние новости



Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«Уже месяц живем под постоянными обстрелами оккупантов, но, несмотря на это, мы не потеряли веру. Сегодняшний символический KharkivMusicFest этому доказательство. Спасибо организаторам за то, что вернули харьковчан хоть на несколько часов к привычной жизни с родными, с улыбками, с искусством. В непокоренном Харькове обязательно будет звучать музыка», — сказал он.