В Запорожской области украинские военные освободили два села 26 марта, 23:13 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)

В результате наступательной операции украинские военные освободили от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка.

Об этом сообщает в Facebook Запорожская ОВА.

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"В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе", — говорится в сообщении.

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По информации Запорожской отдельной бригады теробороны, в этом направлении украинские защитники ликвидировали до 80 единиц живой силы, несколько единиц бронетехники, а также захватили документы и оружие мотострелкового подразделения России.