Оккупанты освободили мэра Славутича. Во время акции военные РФ открыли огонь, есть информация о раненых 26 марта, 12:13 Цей матеріал також доступний українською 26 марта жители Славутича вышли на проукраинский митинг (Фото:Славутицкий городской совет/Facebook)

Российские военные освободили мэра Славутича Юрия Фомичева. Это произошло после того, как депутаты городского совета встретились и договорились с оккупантами, заявила в эфире телемарафона одна из жительниц города.

По ее словам, после этого Фомичев сам вел переговоры с оккупантами. Они договорились о том, что российские войска «покинут город».

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«Сегодня они до обеда будут его патрулировать. Но в городе их не будет. Они покинут свой блокпост и требуют, чтобы у нас не было полиции, но это уже нюансы. Их в городе не будет», — заявила местная жительница, чье имя не называли по соображениям безопасности.

Обновлено в 13:24. Информацию о том, что Фомичев был отпущен подтвердил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. По его словам, он присоединялся к акции горожан, а оккупанты покинули центр Славутича и стоят на окраинах города.



Замначальника одного из отделов ЧАЭС Валентина Одиница рассказала Суспільному, что россияне зашли в город вечером 25 марта и расстреляли блокпост. По ее словам, во время проукраинской акции 26 марта в Славутиче оккупанты начали стрельбу. Одиниця сообщила об одном погибшем и двух раненых. В то же время в областной военной администрации Киевской области информацию изданию о погибшем пока не подтверждают.



«Они начали стрелять, стрелять поверх, бросали светошумовые гранаты. Один человек погиб, двое ранены. Никто не отступил и мы их доперли до выхода из города, в круг», — рассказала Одиница.

24 марта российские войска пытались взять штурмом Славутич — город-спутник Чернобыльской АЭС. На следующий день в МВД Украины сообщили, что город де-факто заблокирован российскими оккупантами. Из-за работы снайперов передвижение Славутичем запретили.



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