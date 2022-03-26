Байден предостерег Путина от нападения на страну НАТО: Даже не думайте

26 марта, 20:42
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Джо Байден в Варшаве, 26 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден в Варшаве, 26 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден предостерег российского диктатора Владимира Путина от попытки напасть на страну НАТО.

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Во время выступления в Варшаве глава Белого дома подчеркнул, что США твердо привержены принципам коллективной обороны Североатлантического альянса.

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«Даже не думайте ступить хоть на один сантиметр территории НАТО», — предупредил он.

Байден также сказал, что «преступник [Путин] хочет выдать расширение НАТО за имперский проект, направленный на дестабилизацию России». Он подчеркнул, что «нет ничего более далекого от истины», что НАТО — это оборонительный альянс, целью которого никогда не был развал России.

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Американский президент также дал понять, что американские войска не будут участвовать в полномасштабной войне России против Украины — по его словам, военные армии США находятся на восточном фланге НАТО, чтобы защищать союзников по Альянсу.

До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и другие союзники НАТО готовятся к возможной атаке России по территории стран — членов Альянса.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США НАТО Джо Байден Война России против Украины

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