Россия нанесла удар по нефтебазе в Ровенской области — глава ОГА

26 марта, 22:01
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Виталий Коваль (Фото:Віталій Коваль / Рівненська ОДА (ОВА) / Telegram)

Виталий Коваль (Фото:Віталій Коваль / Рівненська ОДА (ОВА) / Telegram)

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что российские оккупанты обстреляли нефтебазу в городе Дубно.

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В видеообращении Коваль рассказал, что 26 марта в области дважды звучала воздушная тревога. Во время первой украинские защитники сбили российский дрон, во время второй ракеты оккупантов попали в нефтебазу в Дубно. Последствия обстрела устанавливаются.

Видео дня

26 марта российские оккупанты также нанесли удар по нефтебазе во Львове, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Ровенская область Нефтебаза Война России против Украины

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