В России развиваются два крайне разрушительных процесса — Подоляк

26 марта, 16:06
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Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что в стране-агрессоре сейчас развиваются два скандальных процесса, «разрушительных для ее авторитарного каркаса».

В своем Telegram-канале Подоляк рассказал, что в России пытались провести частичную мобилизацию «в самых депрессивных и молчаливых регионах», но даже там началась паника. После этого в российском министерстве обороны начали утверждать, что мобилизацию организовали «украинские спецслужбы».

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«Нет никаких сомнений в том, что украинские спецы очень профессиональны и легко проводят ИПСО [информационно-психологические операции] на территории России. Однако очевидна попытка оправдать собственное желание компенсировать срочниками все более существенные потери живой силы в рамках „гениальной“ спецоперации», — отметил советник главы ОП.

Подоляк также заявил, что российская управленческая элита сейчас пытается избегать публичности, и на первый план выходят «либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же совбез».

«Наиболее органичен в этом — Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать с „русского военного корабля“», — подытожил он.

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О том, что российский диктатор Владимир Путин теряет поддержку российских олигархов, страдающих из-за международных санкций, введенных против них за поддержку кремлевского режима, 16 марта сообщал Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, «карманными» остались Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Сергей Чемезов, которые еще могут общаться с Путиным напрямую. В то же время олигархи времен Бориса Ельцина, в частности, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и другие демонстративно отстраняются от личного общения с диктатором, поскольку именно от них он опасается «удара в спину».

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Украина-Россия Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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