Пятница, 25 марта — 30-й день украинского сопротивления преступной войне РФ . Предыдущие сутки стали днем новых важных сигналов международной поддержки Украины в ее противостоянии оккупантам.

Пятница, 25 марта — 30-й день украинского сопротивления преступной войне РФ. Предыдущие сутки стали днем новых важных сигналов международной поддержки Украины в ее противостоянии оккупантам.

После саммита ЕС официальный Брюссель обязался поддержать Украину в восстановлении страны и решил создать Трастовый фонд солидарности, куда будут собирать средства и для текущих потребностей Киева, и «для восстановления демократической Украины» после войны. Кроме того, лидеры старн Евросоюза поддержали европейские устремления Украины и предложили Еврокомиссии сделать следующий шаг — предоставить свои выводы о заявке на членство в ЕС.

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Страны НАТО пообещали предоставить Украине противотанковое и противоракетное вооружение и продолжат помогать Украине в сферах кибербезопасности и «защиты от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера».

Тем временем начался второй месяц полномасштабной войны России с Украиной — НВ следит за главными событиями его нового дня.





Война России против Украины — события 25 марта 2022 онлайн





08:54 Более половины украинских детей покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения России - ЮНИСЕФ

Более 4,3 млн украинских детей из 7,5 млн всего детского населения Украины покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения России, подсчитали в ЮНИСЕФ.

Из них 1,8 млн. детей родители вывезли за границу, 2,5 млн. считаются внутренне перемещенными лицами.

08:45 «У вас есть правда, у вас есть свобода». Нуланд выразила уверенность, что Украина начинает побеждать в войне

"Вы не ошибаетесь, считая что вы побеждаете. Вы побеждаете в этой войне. [...] Почему это происходит? Потому что у вас есть три вещи: поддержка всего демократического мира. А также у вас есть две вещи, в которых Путин отказал своему народу: у вас есть правда, и у вас есть свобода. Эти вещи неотъемлемы для того, чтобы доминировать в этой борьбе. Мы поддерживаем вас". Виктория Нуланд заместитель госсекретаря США

08:42 Российские оккупанты пропустили гуманитарную колонну в Мелитополь - мэр города

"Вчера вечером (24 марта), в 19.00 не пустили гуманитарный конвой на въезде в Мелитополь. Пустили его только сегодня", - сообщил мэр города Иван Федоров в видеообращении в пятницу утром.

Пока колонна находится в пожарной части, где разгружают вещи первой необходимости для мелитопольцев.

На обратном пути автобусы из колонны смогут забрать около 350 человек, отмечает мэр.





08:36 Украина просит США увеличить поставки Javelin и Stinger - CNN

Украина за последние несколько дней обновила список необходимой военной помощи от США, попросив в разы увеличить поставки ПЗРК Javelin и Stinger, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Украина оценила свои потребности в 500 единиц этих систем каждый день.

В списке приведены некоторые другие неотложные потребности, в том числе: реактивные самолеты, ударные вертолеты и зенитные системы, такие как С-300.



08:25 Последствия вечернего обстрела Киевской области: в Фастовском районе горит нефтебаза

24 марта около 20:00 российские оккупанты обстреляли село Калиновка Фастовского района Киевской области. В результате обстрела произошел пожар на местной нефтебазе, куда попали снаряды, сообщает ГСЧС.

По состоянию на 06:00 пятницы, 25 марта, горели остатки нефтепродуктов — в пределах обвалованного резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет, уверяют в ГСЧС.

08:22 С начала вторжения в Украине погибли 135 детей, 184 ранены — офис Генпрокурора

08:15 Люди под завалами. В Луганской области оккупанты продолжают интенсивные обстрелы, повреждено более 30 объектов — МВД

В результате мощных обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, села Воеводовка (Луганская область) за сутки повреждено более 30 объектов.

Из них 10 многоквартирных и 13 частных жилых домов, предприятие легкой промышленности, учебное заведение, хозяйственные постройки, гаражи и объекты инфраструктур.



08:07 Французские компании сами должны решать, оставаться на российском рынке или нет — Макрон

Отвечая на реплику журналиста о том, что французские компании все еще находятся в России, Макрон сказал, что он «попросил французские компании, работающие в секторах под санкциями, уважать решения и действия Франции».

Моя позиция заключается в том, чтобы позволить другим компаниям решать за себя. Renault сделал выбор, и я его уважаю Эммануэль Макрон президент Франции

08:06 «Мы переходим в контрнаступление». Ключевые бои этой ночью шли в Киевской области — советник главы МВД

В Киевской области украинские военные держат оборону и переходят в контрнаступление. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.



По его словам, ключевые бои этой ночью происходили в Киевской области. Были удары в районе Василькова, Белой Церкви. Серьезные бои шли возле Барышевки, а также вблизи Бучи, Гостомеля, Ирпеня.







08:01 Вокруг Киева ВСУ держат все рубежи обороны — новая сводка Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал об оперативной ситуации на фронте и действиях врага по состоянию на 06:00 25 марта. Главные факты:



Продолжается стабильная оборонная операция на Донецком, Слобожанском и части Таврического направления . Основные усилия сосредоточены на недопущении прорыва противника.

. Основные усилия сосредоточены на недопущении прорыва противника. В течение предыдущих суток украинские воины отбили 9 вражеских атак , уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 самолета и 2 БПЛА врага.

, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 самолета и 2 БПЛА врага. За предыдущие сутки были поражены 6 воздушных целей врага : 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил Украины патрулировала воздушное пространство, прикрывала войска и объекты, ударная авиация накрывала огнем колонны бронетехники, логистические центры и скопления войск врага.

: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил Украины патрулировала воздушное пространство, прикрывала войска и объекты, ударная авиация накрывала огнем колонны бронетехники, логистические центры и скопления войск врага. На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии госграницы.

главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии госграницы. Продолжается ведение оборонной операции на севере. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

и сдерживает продвижение противника в направлении Киева. Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны. На юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны. Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правил ведения войны.

07:40 Рост мировых цен на продовольствие из-за войны России против Украины может вызвать бунты в бедных странах — ВТО





07:13 Итоги еще одних суток войны: украинские военные отразили девять вражеских атак, оккупанты потеряли более 200 человек

В течение минувших суток украинские военные отразили девять вражеских атак, сообщает Генштаб. Также за сутки бойцы ВСУ уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.

Оккупанты потеряли более 200 военнослужащих.







06:35 ВСУ, вероятно, захватили у РФ больше танков, чем потеряли — Forbes

Вооруженные силы Украины сейчас могут иметь больше танков, чем в начале войны благодаря тому, что захватили их у вторгнувшейся РФ, сообщает Forbes. По информации издания, после вторжения РФ 24 февраля Украина потеряла не менее 74 танков — уничтоженных или захваченных.

Вместе с тем, ВСУ захватили не менее 117 российских танков, согласно данным аналитиков из открытых источников, которые тщательно изучают фотографии и видео в соцсетях.





06:26 Сегодня Байден может встретиться с украинскими беженцами в Польше

Президент США Джо Байден заявил, что во время своего сегодняшнего визита в Польшу встретится с украинскими беженцами. Лидер США отметил, что не может сообщить точное место встречи по соображениям безопасности.

«Я планирую увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними», — заявил Байден.





00:50 Оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре.

«Ориентировочно в 22:38 (24 марта) Россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр. В результате этого значительно разрушены здания. Информация о погибших и пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Также сообщается, что в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.

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