30-й день войны — онлайн. РФ ударила по воинской части в Днепре, ЕС создает фонд восстановления Украины, под Киевом горит нефтебаза
Пятница, 25 марта — 30-й день украинского сопротивления преступной войне РФ. Предыдущие сутки стали днем новых важных сигналов международной поддержки Украины в ее противостоянии оккупантам.
После саммита ЕС официальный Брюссель обязался поддержать Украину в восстановлении страны и решил создать Трастовый фонд солидарности, куда будут собирать средства и для текущих потребностей Киева, и «для восстановления демократической Украины» после войны. Кроме того, лидеры старн Евросоюза поддержали европейские устремления Украины и предложили Еврокомиссии сделать следующий шаг — предоставить свои выводы о заявке на членство в ЕС.
Страны НАТО пообещали предоставить Украине противотанковое и противоракетное вооружение и продолжат помогать Украине в сферах кибербезопасности и «защиты от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера».
Тем временем начался второй месяц полномасштабной войны России с Украиной — НВ следит за главными событиями его нового дня.
Война России против Украины — события 25 марта 2022 онлайн
08:54 Более половины украинских детей покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения России - ЮНИСЕФ
Более 4,3 млн украинских детей из 7,5 млн всего детского населения Украины покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения России, подсчитали в ЮНИСЕФ.
Из них 1,8 млн. детей родители вывезли за границу, 2,5 млн. считаются внутренне перемещенными лицами.
08:45 «У вас есть правда, у вас есть свобода». Нуланд выразила уверенность, что Украина начинает побеждать в войне
"Вы не ошибаетесь, считая что вы побеждаете. Вы побеждаете в этой войне. [...] Почему это происходит? Потому что у вас есть три вещи: поддержка всего демократического мира. А также у вас есть две вещи, в которых Путин отказал своему народу: у вас есть правда, и у вас есть свобода. Эти вещи неотъемлемы для того, чтобы доминировать в этой борьбе. Мы поддерживаем вас".
08:42 Российские оккупанты пропустили гуманитарную колонну в Мелитополь - мэр города
"Вчера вечером (24 марта), в 19.00 не пустили гуманитарный конвой на въезде в Мелитополь. Пустили его только сегодня", - сообщил мэр города Иван Федоров в видеообращении в пятницу утром.
Пока колонна находится в пожарной части, где разгружают вещи первой необходимости для мелитопольцев.
На обратном пути автобусы из колонны смогут забрать около 350 человек, отмечает мэр.
08:36 Украина просит США увеличить поставки Javelin и Stinger - CNN
Украина за последние несколько дней обновила список необходимой военной помощи от США, попросив в разы увеличить поставки ПЗРК Javelin и Stinger, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Украина оценила свои потребности в 500 единиц этих систем каждый день.
В списке приведены некоторые другие неотложные потребности, в том числе: реактивные самолеты, ударные вертолеты и зенитные системы, такие как С-300.
08:25 Последствия вечернего обстрела Киевской области: в Фастовском районе горит нефтебаза
24 марта около 20:00 российские оккупанты обстреляли село Калиновка Фастовского района Киевской области. В результате обстрела произошел пожар на местной нефтебазе, куда попали снаряды, сообщает ГСЧС.
По состоянию на 06:00 пятницы, 25 марта, горели остатки нефтепродуктов — в пределах обвалованного резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет, уверяют в ГСЧС.
08:22 С начала вторжения в Украине погибли 135 детей, 184 ранены — офис Генпрокурора
08:15 Люди под завалами. В Луганской области оккупанты продолжают интенсивные обстрелы, повреждено более 30 объектов — МВД
В результате мощных обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, села Воеводовка (Луганская область) за сутки повреждено более 30 объектов.
Из них 10 многоквартирных и 13 частных жилых домов, предприятие легкой промышленности, учебное заведение, хозяйственные постройки, гаражи и объекты инфраструктур.
08:07 Французские компании сами должны решать, оставаться на российском рынке или нет — Макрон
Отвечая на реплику журналиста о том, что французские компании все еще находятся в России, Макрон сказал, что он «попросил французские компании, работающие в секторах под санкциями, уважать решения и действия Франции».
Моя позиция заключается в том, чтобы позволить другим компаниям решать за себя. Renault сделал выбор, и я его уважаю
08:06 «Мы переходим в контрнаступление». Ключевые бои этой ночью шли в Киевской области — советник главы МВД
В Киевской области украинские военные держат оборону и переходят в контрнаступление. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.
По его словам, ключевые бои этой ночью происходили в Киевской области. Были удары в районе Василькова, Белой Церкви. Серьезные бои шли возле Барышевки, а также вблизи Бучи, Гостомеля, Ирпеня.
08:01 Вокруг Киева ВСУ держат все рубежи обороны — новая сводка Генштаба ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал об оперативной ситуации на фронте и действиях врага по состоянию на 06:00 25 марта. Главные факты:
- Продолжается стабильная оборонная операция на Донецком, Слобожанском и части Таврического направления. Основные усилия сосредоточены на недопущении прорыва противника.
- В течение предыдущих суток украинские воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 самолета и 2 БПЛА врага.
- За предыдущие сутки были поражены 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил Украины патрулировала воздушное пространство, прикрывала войска и объекты, ударная авиация накрывала огнем колонны бронетехники, логистические центры и скопления войск врага.
- На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии госграницы.
- Продолжается ведение оборонной операции на севере. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.
- Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.
- На юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.
- Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правил ведения войны.
07:40 Рост мировых цен на продовольствие из-за войны России против Украины может вызвать бунты в бедных странах — ВТО
07:13 Итоги еще одних суток войны: украинские военные отразили девять вражеских атак, оккупанты потеряли более 200 человек
В течение минувших суток украинские военные отразили девять вражеских атак, сообщает Генштаб. Также за сутки бойцы ВСУ уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.
Оккупанты потеряли более 200 военнослужащих.
06:35 ВСУ, вероятно, захватили у РФ больше танков, чем потеряли — Forbes
Вооруженные силы Украины сейчас могут иметь больше танков, чем в начале войны благодаря тому, что захватили их у вторгнувшейся РФ, сообщает Forbes. По информации издания, после вторжения РФ 24 февраля Украина потеряла не менее 74 танков — уничтоженных или захваченных.
Вместе с тем, ВСУ захватили не менее 117 российских танков, согласно данным аналитиков из открытых источников, которые тщательно изучают фотографии и видео в соцсетях.
06:26 Сегодня Байден может встретиться с украинскими беженцами в Польше
Президент США Джо Байден заявил, что во время своего сегодняшнего визита в Польшу встретится с украинскими беженцами. Лидер США отметил, что не может сообщить точное место встречи по соображениям безопасности.
«Я планирую увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними», — заявил Байден.
00:50 Оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре.
«Ориентировочно в 22:38 (24 марта) Россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр. В результате этого значительно разрушены здания. Информация о погибших и пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.
Также сообщается, что в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.
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