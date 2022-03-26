10 пунктов. Польша, Чехия и Словения подготовили «план спасения Украины» 26 марта, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Премьер Словении Янез Янша, премьер Чехии Петр Фиала, премьер Польши Матеуш Моравецкий и лидер партии ПиС Ярослав Качиньский во время визита в Киев 15 марта (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Польша, Чехия и Словения подготовили план из 10 пунктов, чтобы поддержать Украину и положить конец войне, которую развязала Россия. Об этом в своей статье Politico рассказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.



Речь идет об инициативах, предложенных главами правительств трех стран по результатам визита в Киев 15 марта.

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«Я знаю, что президент Украины Владимир Зеленский был благодарен за наш визит с премьер-министром Словении Янезом Яншей, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и Ярославом Качиньским, лидером моей партии Право и справедливость. Но он и Украина правы, ожидая от нас гораздо большего», — пишет Моравецкий, подчеркнув, что их план не только возможен, но и необходим.

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Лидеры трех стран предлагают следующие пункты «для спасения Украины»:

отключение от системы SWIFT всех российских банков;

политика предоставления убежища российским солдатам, отказавшимся воевать в Украине;

полное прекращение российской пропаганды в Европе;

блокировка российских кораблей в европейских портах;

закрытие автомобильного перемещения из России и в Россию;

введение санкций против бизнес-окружения российских олигархов;

прекращение выдачи европейских виз для всех россиян, чтобы они почувствовали последствия этой войны и «повернулись спиной к Путину»;

введение санкций против всех членов правящей партии Единая Россия;

запрет на экспорт в РФ любых технологий, которые могут быть использованы в военных целях;

исключение России из всех международных организаций.

По словам Моравецкого, если это не остановит РФ, то нужно двигаться дальше. Он подчеркнул: если ЕС хочет восстановить мир, то российский диктатор Владимир Путин должен знать, где красная линия, которую он не может пересечь.

«То, что у России есть ядерный арсенал, не может быть поводом для пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может нас сдерживать. Иначе Путин пойдет только дальше. Что мы будем делать, если он потянется в Кишинев, столицу Молдовы? Или если он нападет на Вильнюс и Варшаву? А если он хочет оккупировать Хельсинки? Начнем ли мы воспринимать эту угрозу серьезно только тогда, когда он отправит танки в Берлин? Линия должна быть проведена и она должна быть проведена сейчас», — подчеркнул премьер Польши.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил план по шести пунктам реагирования на вторжение РФ в Украину, призвав другие страны присоединиться к нему.



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