У Шойгу инфаркт, его состояние ухудшилось — Геращенко 26 марта, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Состояние министра обороны РФ Сергея Шойгу ухудшилось, он продолжает лечение в военном госпитале имени Бурденко, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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«После моего сообщения вчера, что у Шойгу инфаркт, в бункере стало подгорать», — пишет Геращенко в Telegram.

По его словам, сегодня, 26 марта, российские СМИ выпустили «консерву» — видео, снятое 11 марта, чтобы показать народу, что «пациент жив и здоров».

Видео дня

26 марта пропагандистский телеканал минобороны РФ Звезда опубликовал видео совещания якобы с участием Сергея Шойгу. Министр обороны РФ уже две недели не появлялся на публике.