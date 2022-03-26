Тростянец освободили от российских оккупантов 26 марта, 20:06 Цей матеріал також доступний українською Украинские бойцы освободили Тростянец (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Украинские защитники освободили Тростянец Сумской области, сообщила 93-тя ОМБр Холодный Яр в Facebook.

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«Сегодня силами 93-й бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск», — сказано в сообщении.

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Украинские бойцы выгнали из города «элиту» российских сухопутных войск — Кантемировскую танковую дивизию. В первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец наши защитники нанесли удар по командному пункту вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады.

«Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93-я бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации», — добавили холодноярцы.



Позже эту информацию подтвердил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий и поблагодарил ВСУ.