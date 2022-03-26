Почти 16,5 тысячи личного состава. В Генштабе ВСУ сообщили потери РФ в войне против Украины
Разрушенная техника российских оккупантов (Фото:Сухопутные войска ВСУ)
В Генштабе ВСУ сообщили общие боевые потери противника по состоянию на 26 марта.
Потери армии РФ в ходе войны против Украины ориентировочно составили:
- личного состава — около 16400 человек;
- танков — 575 ед;
- боевых бронированных машин — 1640 ед;
- артиллерийских систем — 293 ед;
- РСЗО — 91 ед;
- средства ПВО — 51 ед;
- самолетов — 117 ед;
- вертолетов — 127 ед;
- автомобильной техники — 1131 ед;
- корабли/катера — 7 ед;
- цистерн из ГСМ — 73;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 56;
- Специальная техника — 19;
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 2.
«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.