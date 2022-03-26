Почти 16,5 тысячи личного состава. В Генштабе ВСУ сообщили потери РФ в войне против Украины

26 марта, 10:25
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Разрушенная техника российских оккупантов (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Разрушенная техника российских оккупантов (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

В Генштабе ВСУ сообщили общие боевые потери противника по состоянию на 26 марта.

Потери армии РФ в ходе войны против Украины ориентировочно составили:

  • личного состава — около 16400 человек;
  • танков — 575 ед;
  • боевых бронированных машин — 1640 ед;
  • артиллерийских систем — 293 ед;
  • РСЗО — 91 ед;
  • средства ПВО — 51 ед;
  • самолетов — 117 ед;
  • вертолетов — 127 ед;
  • автомобильной техники — 1131 ед;
  • корабли/катера — 7 ед;
  • цистерн из ГСМ — 73;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 56;
  • Специальная техника — 19;
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 2.

«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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