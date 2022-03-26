ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня — Лубкивский

26 марта, 14:37
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Маркиян Лубкивский (Фото:Markian Lubkivskyi via Facebook)

Маркиян Лубкивский (Фото:Markian Lubkivskyi via Facebook)

ВСУ вернут под свой контроль временно оккупированный войсками РФ Херсон уже сегодня, 26 марта, заявил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский в эфире BBC Radio 4.

«Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских Вооруженных сил», — сказал он.

Лубкивский отметил, что ВСУ за последние два дня завершили операцию в Киевской области.

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«Поэтому другая часть Вооруженных сил сейчас сосредоточена на южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города», — добавил советник министра обороны Украины.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что российские оккупанты больше не обладают полным контролем над Херсоном. Однако глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута в комментарии Украинской правде не подтвердил эту информацию.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Маркиян Лубкивский Война России против Украины

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