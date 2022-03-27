Арестович о переговорах с Россией: Таблицу разногласий утвердили, главы МИД готовы встречаться 27 марта, 02:56 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ходе переговоров с Россией по завершению полномасштабной войны, развязанной против Украины.

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В интервью российскому юристу и общественному деятелю Марку Фейгину 26 марта Арестович сообщил, что стороны около трех дней назад утвердили «таблицу разногласий»:



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«Главы МИД уже готовы встречаться по принципиальным вопросам, но они [россияне] тянут, потому что надеются победить в Мариуполе или в зоне ООС, я так понимаю… Они уже и фазу сменили. Пора бы понимать, что в дипломатии тоже наступает другая фаза — более реалистичных переговоров с меньшими требованиями. А то как-то дипломатия не успевает. Требования на поле боя уменьшились радикально, я бы сказал, а дипломатия все еще пытается…».

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашей страны провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и идут регулярно.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась. Встреча президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться, когда украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская делегация заняла жесткую позицию и от своих требований не отказывается. Украина настаивает в первую очередь на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

10 марта в Турции прошла встреча Кулебы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Был поднят вопрос о прекращении огня в Украине на 24 часа, но достичь каких-либо результатов не удалось «из-за требований Путина», заявил после встречи глава МИД Украины. Лавров после переговоров сделал скандальное заявление о том, что РФ на Украину якобы «не нападала».