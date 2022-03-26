Оккупанты похитили мэра Славутича Юрия Фомичева — глава Киевской ОВА

26 марта, 10:31
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Юрий Фомичев (Фото:Юрий Фомичев/Facebook)

Юрий Фомичев (Фото:Юрий Фомичев/Facebook)

Российские оккупанты похитили мэра города Славутич Киевской области Юрия Фомичева.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в субботу, 26 марта.

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«Согласно последней информации мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу», — написал он в Telegram.

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Оккупанты вторглись в Славутич и захватили городскую больницу. Во время проукраинского митинга, на котором собрались местные жители они открыли огонь в воздух.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Киевская область Славутич

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