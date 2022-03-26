Ассоциируется с убийствами и взрывами. Оккупанты делают все для отказа от русского языка — Зеленский 26 марта, 23:58 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что своими действиями российские оккупанты делают все, чтобы украинцы отказывались от использования русского языка.

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«Мы говорили сегодня с нашими военными в Мариуполе. С нашими героями, которые защищают этот город. Мы говорили на русском языке, потому что в Украине нет и никогда не было проблемы языковой. А теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка, потому что русский язык теперь будет ассоциироваться только с вами, с вашими взрывами и убийствами, вашими преступлениями», — заявил Зеленский.



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Глава государства подчеркнул, что наиболее от агрессии Кремля страдают регионы, где русский язык был наиболее распространен среди населения.

«Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете! За одно поколение и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики», — сообщил президент.